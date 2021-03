Lady Gaga : La diva de la pop généreuse pour les sauveurs de ses toutous

La chanteuse a retrouvé ses deux chiens enlevés la semaine passée. Elle paiera la récompense promise.

Elle assumera aussi, selon le «Sunday Mirror», le paiement des frais d’hospitalisation du dogsitter, Ryan Fischer, pour environ 100’000 dollars. L’homme, passionné de chiens comme on peut le voir sur Valley of the Dog et qui a reçu une balle en pleine poitrine, n’est pas en danger de mort.