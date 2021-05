Série : La diversité au coeur du revival de «Sex and the City»

Contrairement à la série originale, dont le casting était entièrement blanc, «And Just Like That…» comptera plusieurs personnages de couleur.

Fini le temps où toutes les personnes qui gravitaient autour de Carrie, Miranda et Charlotte étaient blanches. Selon les informations de TVLine, le casting du revival de «Sex and the City», intitulé «And Just Like That», comptera plusieurs acteurs de couleur.