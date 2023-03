Hollywood: «La diversité dans les films, c’est tout simplement bon pour les affaires»

Le rapport avance que le public de cinéma, de plus en plus divers, préfère des films plus divers. «La pandémie a normalisé la diversité à l’écran, pas seulement dans les cinémas mais également à la maison», écrit l’un des co-auteurs, Michael Tran. «Les audiences ont suivi. Si Hollywood fait demi-tour sur la diversité au cinéma, ils perdront du public en faveur du streaming et de films internationaux», ajoute-t-il.

Disparité dans les premiers rôles

Les deux films les plus vus en streaming en 2022, «Alerte Rouge» et «Encanto», étaient tous les deux des films d’animation sur des adolescentes issues de minorité. Le rapport, qui étudie les 200 principaux films en anglais sortis au cinéma et les 100 principaux films en anglais issus des plateformes de streaming, sort un peu plus de deux semaines après la razzia d’«Everything Everywhere All At Once» aux Oscars. Le film a récolté sept statuettes, dont celle du meilleur film et celle de la meilleure actrice pour Michelle Yeoh, devenue la première femme asiatique à remporter cette récompense ultime du cinéma.