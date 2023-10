La DJ Amelie Lens lève le pied jusqu’à la fin de sa grossesse

Amelie Lens est enceinte de plusieurs semaines. Ses DJ sets donnés tout autour du globe ne sont plus compatibles avec sa grossesse, qui avait été annoncée le 13 juillet 2023. En conséquence, la Belge de 33 ans, détentrice d’un record sur la BBC , a annoncé, dimanche 29 octobre 2023, qu’elle levait le pied. Cette papesse de la techno passera désormais le plus clair de son temps chez elle à Anvers (B).

«Fini de tourner pour le moment. Désormais, voici à quoi ressemblent mes week-ends», a-t-elle écrit en légende de plusieurs photos. On la voit se balader dans les rues de sa ville, faire de la musique depuis chez elle ou assister à un atelier créatif. Farrago, son mari depuis 2022 et père de leur fille à venir, a, lui, été vu en train de bricoler. Dans tous les cas, Amelie Lens a promis qu’elle reviendrait en 2024 et que son calendrier était déjà «complètement dingue». Une de ses premières dates après son accouchement est prévue le 16 février 2024 dans sa ville natale.