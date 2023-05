La Genevoise Sonja Moonear lauréate d'un Prix suisse de musique

Entre juin et septembre, l’artiste va enchaîner une trentaine de dates en Europe.

Après le Lausannois Ripperton en 2022, un autre artiste issu de la scène électronique est récompensé par la Confédération. Il s’agit de la productrice et DJ genevoise Sonja Moonear, 45 ans. Cette figure de la scène clubbing suisse et internationale, active depuis le début des années 2000, est une des pionnières de la house et de la techno dans nos contrées. La remise des Prix suisses de musique aura lieu le 8 septembre 2023 à la Reithschule, à Berne, en présence d’Alain Berset, président de la Confédération.