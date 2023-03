Nidwald : La douane intercepte son colis, il repasse la même commande

Le ministère public du canton de Nidwald a récemment condamné un homme par ordonnance pénale pour infraction à la loi sur les routes. L’individu doit payer une amende de 500 francs à laquelle s’ajoutent 300 francs de procédures. La raison? Il a commandé deux fois un détecteur de radar. Or, en Suisse, il est illégal de prévenir les autres usagers des contrôles de vitesse.

En novembre 2022, l’homme a commandé via Amazon un appareil d’avertissement. Coûtant près de 42 francs, le produit signale les appareils de mesures de vitesse sur la route par un «signal visuel» (il clignote) et un «avertissement acoustique», écrit le fabricant.

En route pour la Suisse, son colis a été intercepté à la frontière à Buchs (SG) par l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF). Cela n’a pas découragé le Nidwaldien qui a passé une nouvelle commande moins de deux semaines plus tard. Cette fois-ci, l’OFDF a découvert le colis à la frontière de Bioggio (TI).

Condamné

L’individu a donc été condamné par ordonnance pénale pour infraction à la loi sur les routes. Pour le ministère public de Nidwald, il était conscient que ce type d’appareils est interdit en Suisse et a donc tenté à plusieurs reprises d’importer intentionnellement des appareils et dispositifs susceptibles de rendre plus difficiles, de perturber ou de rendre inefficaces les contrôles officiels de la circulation routière.