C’est avec près de trois heures de retard que l’affiche entre Sascha Zverev et Adrian Mannarino a finalement eu lieu sur le court Louis-Armstrong. Un laps de temps suffisamment long pour faire naître toutes les spéculations les plus folles, au sein d’une bulle sanitaire de Flushing Meadows qui n’en finit pas de perturber le déroulement du tournoi.

Déjà sous surveillance rapprochée et à l’isolement pour avoir fait partie des joueurs ayant côtoyé Benoît Paire, le Français s’est vu signifier dans un premier temps que, contrairement aux autorités sanitaires de la ville de New York qui l’autorisaient à disputer ses matchs depuis qu’il avait accepté un nouveau protocole plus contraignant dimanche dernier, les autorités de l’Etat de New York voulaient le maintenir en quarantaine.