People : La douloureuse expérience d'Elodie Gossuin avec Trump

Miss France 2001 garde un très mauvais souvenir de son passage dans le concours Miss Univers, autrefois piloté par le président américain.

La chaîne Téva diffusait lundi soir un documentaire intitulé, «Trump: l'homme qui n'aimait pas les femmes», étayée par de nombreux témoignages dont celui d'Élodie Gossuin, Miss France 2001 et de fait, candidate à l'élection de Miss Univers en mai 2001, concours dont Donald Trump était le propriétaire.

Elodie Gossuin a terminé dans le Top10 de Miss Univers. (photo: AFP/Patrick Prather)

«Je suis convoquée par la chaperonne francophone, qui était adorable, et tout d'un coup me fusille du regard», raconte Élodie Gossuin, qui avait alors 20 ans. «Et là je me dis: '"Oh j'ai dû faire une bêtise, comme j'en fais tout le temps dans la vie (...) J'ai cassé un rouge à lèvres ou un talon aiguille"», sourit-elle en évoquant ce souvenir.

«Vous avez des grandes mains»

Sauf qu'elle ne sait pas encore qu'elle va vivre un des épisodes les plus douloureux de sa vie de femme. «Ils me disent uniquement: "Ça ne sert plus à rien on connait la vérité"». Alors la jeune femme cherche ce qu'elle a bien pu faire de si «répréhensible» pour mériter telle convocation: «Je n'ai pas fait de cinéma porno, de photos érotiques, je ne suis pas enceinte, je ne suis pas mariée, les trucs liés au contrat type de Miss en général».

«Nous connaissons la vérité, nous savons que vous êtes un homme». Élodie Gossuin tombe des nues. Et elle interroge: «Quelles sont les preuves? Et on me répond très sérieusement: "Vous avez des grandes mains"» et elle poursuit: «Alors je rigole mais ils pensent que je me moque d'eux mais moi vraiment je rigole parce que je pense qu'il y a une caméra, que c'est "Surprise sur prise!", que c'est un test de passage, un bizutage, je prends tout avec beaucoup de légèreté». Sauf que les organisateurs ne plaisantent pas, ils l'enferment dans sa chambre et ils lui demandent de subir un test gynécologique devant la caméra.

27.10 Trump a organisé le concours de Miss Univers de 1996 à 2014. Getty Images/AFP

Elle refuse et participe à l'élection parce qu'elle ne peut en être écartée sur la base de rumeurs. Elle termine dans le top 10. Et c'est ensuite qu'elle va découvrir qui est à l'origine de ces horribles rumeurs à son sujet. «Il y a une sorte de remise des prix en tout petit comité et sur le podium, on m'accueille aux côtés de Donald Trump. Il me regarde, il m'applaudit en disant "Good job!" Félicitations, ça a fait un des meilleurs buzz pour l'élection de Miss Univers, super top pour la com'».

La jeune femme comprend alors que c'est en haut lieu de l'organisation du concours que tout a été manigancé. «Je pense que Miss Univers, l'équipe autour de Miss Univers, Donald Trump y compris puisque c'est le propriétaire, c'est un système qui a profité de moi (...) a fait le buzz sur ma personne, mon intégrité, la femme que je suis, sur l'être humain que j'étais et c'est assez terrible parce que 20 ans plus tard et avec le recul, je me dis que malheureusement ce système fonctionne».