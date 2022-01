La doyenne de l’humanité vient de fêter ses 119 ans

Jeanne Calment, jamais égalée

Décédée le 4 août 1997 à 122 ans et 164 jours, la Française Jeanne Calment reste officiellement la personne la plus âgée ayant vécu au monde. La deuxième position revient à l’Américaine Sarah Knauss, morte le 30 décembre 1999, à l’âge de 119 ans et 97 jours. Kane Tanaka figure actuellement en troisième position en devançant une Française, Lucile Randon, née le 11 février 1904. À noter qu’aucun(e) Suisse(sse) ne figure dans la liste des 100 personnes les plus âgées du monde.