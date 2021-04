Etats-Unis : La doyenne des Américains décède à 116 ans

Hester Ford avait vécu la grippe espagnole ou encore la ségrégation raciale. Elle s’est éteinte entourée de sa famille.

Si un doute subsiste sur sa date de naissance, 1905 ou 1904, Hester Ford avait été reconnue doyenne des Etats-Unis en 2019 par le Gerontology Research Group, qui recense les «supercentenaires» (personnes de plus de 110 ans).

Afro-Américaine, elle est née en Caroline du Sud, dans le sud-est des Etats-Unis, et a grandi dans une ferme où elle cueillait du coton et labourait les champs, avant de travailler plus tard comme nounou, selon la chaîne locale WBTV.