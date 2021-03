Animaux : La doyenne des gorilles du Zoo de Bâle est décédée

Quarta s’est éteinte paisiblement le 18 mars, à 52 ans. La sœur du premier gorille né dans un zoo européen a été la maman de neuf petits.

Cela faisait quelques jours que Quarta était apathique. Dans l’après-midi du 17 mars, elle s’est couchée et est décédée la nuit suivante. Selon le Zoo de Bâle, tous les membres du groupe des gorilles étaient avec elles et ils ont le temps de lui dire au revoir.

Septième plus vieux gorille au monde

À la naissance de Quarta, les gorilles étaient toujours hébergés dans la volière. Elle a encore vécu le contact direct avec les soignants qui était d’usage à l’époque. Plus tard, elle a déménagé dans la nouvelle maison des singes. Dans la nature, les gorilles vivent entre 35 et 40 ans. Selon la base de données animale (ZIMS), Quarta était, à 52 ans, le septième plus vieux gorille vivant dans un zoo au monde. On savait depuis longtemps qu’elle souffrait d’une infection au ténia du renard et qu’elle était soignée. Une autopsie sera pratiquée pour déterminer la cause de son décès.