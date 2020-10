Valais : La Dranse bientôt sécurisée à Martigny

Après quatorze ans de procédures diverses, la sécurisation de la Dranse a enfin démarré.

Martigny est en passe de dompter la Dranse: la rivière bénéficie de travaux de protection et de renaturation qui s’étaleront jusqu’en 2027. Coût de l’opération: 32 millions de francs.

Un «soulagement», ont indiqué les autorités des communes de Martigny et Martigny-Combe jeudi dans un communiqué. Ces travaux de sécurisation vont débuter après quatorze ans de procédures diverses.

Il faut dire que la Dranse et ses crues ont de tout temps inquiété. En 2000 et 2006, des milliers de personnes ont dû être évacuées à Martigny. «Le risque aujourd’hui est trop important pour la population et les dégâts potentiels pourraient atteindre les 500 millions de francs en cas de débordement rien que pour la ville de Martigny», précise sa présidente Anne-Laure Couchepin Vouilloz citée dans le communiqué.