Football: La Dream Team de la 1re journée: un losange magique pour la reprise

Première journée, premier but d’anthologie: le Servettien Ronny Rodelin ne pouvait que trouver une place de choix au sein de la Dream Team inaugurale. Loin des buteurs ultra-prolifiques, cette journée de reprise a surtout mis en valeur le losange: celui du 4-4-2 de Young Boys, qui a servi à claquer le champion en titre Zurich (4-0). On s’en est inspiré pour mettre sur pieds l’équipe type du week-end, où cinq Romands ont réussi à se frayer un chemin. Notamment la recrue estivale du FC Sion, Denis Will Poha, impliqué sur les trois buts du succès valaisan.