Football : La Dream Team, le nouveau rendez-vous à ne pas manquer

Retrouvez dès lundi, et après chaque ronde de championnat, l’équipe type de Super League du Matin.ch et de 20 minutes, composée des éléments les plus en vue du week-end. Et votez pour votre MVP!

Claudio De Capitani/freshfocus

Vous rêvez de voir le Bernois Jean-Pierre Nsame profiter des caviars du Servettien Miroslav Stevanovic? Vous vous demandez ce qu’une association à mi-terrain entre le néo-Luganais Ousmane Doumbia et le néo-promu Thibault Corbaz pourrait donner? Vous êtes convaincus des qualités de la charnière centrale de votre équipe préférée mais n’en pouvez plus des rouleaux encaissés par votre gardien? Le Matin.ch et 20 minutes vous proposent de briser les barrières et de s’affranchir de la réalité cloisonnée des dix vestiaires de Super League.

Une fois par semaine, au lendemain de chaque ronde de championnat, la Dream Team prendra ses quartiers sur nos sites, dans un condensé de ceux qui vous ont régalés durant le week-end. Les onze joueurs les plus en vue de chaque journée, triés et choisis par nos journalistes, se retrouveront associés au sein d’une équipe type cinq étoiles. Les plus réguliers, semaine après semaine, empileront les ballons de présence et batailleront pour le titre de footballeur le plus influent de Super League.

La Dream Team vous offre la possibilité de participer au projet et de donner votre avis à la fin de chaque journée. Parmi les onze joueurs retenus, votez pour élire celui qui, dans votre cœur, mérite le trophée de MVP du week-end. Un sondage sera ouvert dès l’apparition de l’équipe type, et le restera jusqu’au lendemain. Y prendre part glissera votre nom dans un concours, qui vous permettra chaque semaine de remporter un bon d’une valeur de 50 francs chez Ochsner Sport. Et peut-être de rencontrer vos joueurs préférés…

Coup d’envoi: lundi 18 juillet à 17 h.