Saisie record d’amphétamines

La drogue devait aller Lugano, son fabricant encore inconnu

Le lieu de production et l’identité du fabricant des 14 tonnes d’amphétamines, saisies mercredi en Italie, ne sont toujours pas connus.

Au lendemain d'une saisie record en Italie de 14 tonnes d'amphétamines, le chef de l'opération a précisé jeudi à l'AFP que la gigantesque cargaison était partie du port de Lattaquié en Syrie, mais que le lieu de production et l'identité du fabricant de la drogue sont encore inconnus.

Pour le colonel Domenico Napolitano, commandant de la policière financière de Naples, «il s'agit de la saisie d'amphétamines la plus importante jamais réalisée par des forces de police au niveau mondial».

Trois conteneurs suspects

Selon l'enquête chapeautée par le parquet de Naples, la drogue se trouvait dans trois conteneurs suspects, contenant des cylindres de papier à usage industriel et des roues métalliques. Elle a été interceptée dans le port de Salerne (au sud de Naples et de la côte d'Amalfi).

Son destinataire était théoriquement une société basée à Lugano (TI), mais les enquêteurs tentent surtout d'identifier un cartel de clans de la Camorra (mafia napolitaine) qui aurait été en mesure d'écouler la drogue sur l'ensemble du marché européen. «Une pastille coûte entre 10 et 15 euros en Italie. Donc le prix est très abordable pour les jeunes. C'est essentiellement un marché de jeunes», précise le commandant.

«Symboles du captagon»

«Les comprimés saisis comportent des symboles, c'est comme une signature: sur une face un trait horizontal, sur l'autre deux demi-lunes», a-t-il précisé. «Ce sont les symboles du captagon. En pratique, le captagon est la drogue de l'Etat islamique», a-t-il insisté, en indiquant se baser sur une note du Drug enforcement administration (DEA), l'agence fédérale américaine chargée de lutter contre le trafic et la distribution de drogues aux Etats-Unis.

Insensible aux exécutions

Le captagon est une amphétamine tirée d'un ancien médicament psychotrope, selon un rapport de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). Il est fabriqué notamment au Liban et probablement aussi en Syrie et en Irak, essentiellement à destination de l'Arabie saoudite.