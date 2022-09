Yverdon-les-Bains (VD) : La droite affrontera la gauche radicale dans la course à la Municipalité

Les noms des candidats pour l’élection complémentaire sont officiellement connus. Il s’agit d’Ella-Mona Chevalley et François Armada.

Le délai pour le dépôt des listes pour le 2e tour de l’élection complémentaire à la Municipalité d’Yverdon, qui aura lieu le 16 octobre, s’est terminé ce mardi à midi. Deux listes ont été déposées auprès du greffe municipal, contenant chacune le nom d’un candidat. Il s’agit d’Ella-Mona Chevalley, pour Solidarité et économie, et de François Armada, des Libéraux-radicaux.

Au premier tour, c’est la jeune femme qui est arrivée en tête et son adversaire était deuxième. Ce dernier ne partira toutefois pas perdant le 16 octobre, puisqu’il pourra compter sur le soutien des autres partis de droite, Le Centre et l’UDC, qui avaient leur propre candidat au 1er tour. L’Alliance vaudoise a en effet déjà annoncé qu’elle ferait bloc derrière François Armada. De son côté, Ella-Mona Chevalley devrait recevoir le soutien des socialistes, des Verts et peut-être même de quelques Verts’libéraux. Sur le papier, c’est donc bien le report des voix qui devrait, au final, faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre.