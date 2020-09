Etats-Unis : La droite américaine fait de «Mignonnes» un symbole

Le film français «Mignonnes» est devenu une nouvelle arme des républicains américains pour dénoncer les démocrates. Même Michelle Obama n’est pas épargnée.

La droite américaine se mobilise contre le film français «Mignonnes», mis en ligne par Netflix et taxé d’hypersexualiser des enfants, jusqu’à accuser les milieux culturels, voire ses adversaires démocrates, de laxisme sur la question de la pédophilie.

«Une zone grise»

Ces dernières heures, des personnalités parmi les plus en vue du parti ont pris le relais. Le sénateur Ted Cruz, qui n’a pas vu le film, a appelé le ministère de la Justice à enquêter sur de possibles infractions aux lois protégeant les mineurs.

L’élu à la Chambre des représentants Jim Banks a même estimé, sur la chaîne Fox News, que le temps n’était plus à l’enquête et que «Netflix devrait être poursuivi» en justice. «Pour moi, il est assez évident que si ce n’est pas de la diffusion de pédopornographie, ça n’en est pas loin», a renchéri le sénateur Tom Cotton.

«Je trouve que c’est de très mauvais goût»

L’avocate américaine Lisa Bloom, spécialisée dans les affaires d’agression sexuelle et de harcèlement, a estimé que le film se situait dans une «zone grise» au regard de la loi. Il ne comporte aucune scène de sexe et aucune des jeunes filles n’y apparaît nue ou dénudée.

«Je trouve que c’est de très mauvais goût», a expliqué l’avocate à la chaîne Court TV. «Mais est-ce que c’est un délit? Cela me surprendrait.» «Regardez le film et vous comprendrez que nous menons le même combat», a réagi lundi la réalisatrice Maïmouna Doucouré lors d’une table ronde virtuelle organisée par UniFrance, évoquant l’hypersexualisation des jeunes filles et l’influence malsaine des réseaux sociaux.