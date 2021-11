Élections cantonales fribourgeoises - La droite fait un carton plein et l’UDC marque son retour au gouvernement

Une seule femme élue au gouvernement fribourgeois

En ce dimanche après-midi du 28 novembre, les résultats définitifs sont tombés pour dévoiler une large victoire au camp «bourgeois» cette fois uni. Le vote féminin pour la liste commune et paritaire de gauche n’a, semble-t-il, joué aucun rôle face au ticket du centre droit et de la droite composée de cinq hommes. Quatre d’entre eux ravissent les premières places. La Verte Sylvie Bonvin-Sansonnens sera la seule femme élue au nouveau gouvernement fribourgeois où le PS perd un poste. Quant à l’UDC, elle fait son retour à l’Exécutif fribourgeois après une absence de 25 ans.

Le PS perd un poste et se fait devancer par les Verts

«La gauche a mangé son pain blanc au 1er tour et les électeurs de droite ont été disciplinés au 2e tour», ont constaté divers observateurs ce dimanche. Le Centre (ex-PDC) et l’UDC ont été solidaires et cela semble avoir été payant pour ces deux partis, aux côtés du PLR. Le libéral-radical Didier Castella sort en tête et l’UDC Philippe Demierre devance de peu le socialiste réélu Jean-François Steiert et talonne la Verte.