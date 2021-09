France : La droite française renonce à organiser une primaire

Echaudés par l’échec de 2016, Les Républicain ont décidé de n’ouvrir le vote qu’aux adhérents du parti et espère convaincre Xaver Bertrand de les rallier.

Exit la primaire: Les Républicains désigneront leur candidat à la présidentielle par un vote de leurs seuls adhérents, au grand soulagement de la direction qui espère rallier Xavier Bertrand au processus, avec pour objectif d’avoir enfin un nom le 4 décembre. Les adhérents de LR, appelés à se prononcer par voie électronique depuis vendredi soir, ont choisi pour près de six votants sur dix (58%) l’option d’un congrès à deux tours. Le taux de participation a atteint 50,28% des voix lors de ce congrès.

«C’est une bonne nouvelle, ça permet le 4 décembre que le débat soit clos» et que la droite soit «rassemblée derrière un candidat d’union», s’est félicité le patron du parti Christian Jacob, alors que depuis des mois le match piétine: Xavier Bertrand reste en tête à droite avec 14-15% des intentions de vote dans les sondages, qui ne le voient cependant pas au second tour. Viennent ensuite Valérie Pécresse, championne d’une «fierté française retrouvée», et Michel Barnier qui jouit d’une meilleure stature internationale.