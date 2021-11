Fribourg – La droite pourra-t-elle encore dicter sa loi?

Un constat clair peut être tiré de ces cinq dernières années. Dans le canton de Fribourg, lorsque Le Centre (ex-PDC), le PLR et l’UDC sont unis, la gauche ne peut pas régater. On le constate sur tous les gros dossiers, surtout lorsqu’ils touchent à l’économie. C’était récemment le cas avec le budget cantonal 2022, ou encore lors de l’élection complémentaire au Conseil des États, fin septembre, quand la PLR Isabelle Chassot s’était aisément imposée face au socialiste Carl-Alex Ridoré. Si avec 28 élus au Grand Conseil (sur 110), le PS fait office de premier parti du canton, le trois partis de droite représentent plus de 60% du Parlement, Le Centre ne jouant plus son rôle de pivot depuis bien longtemps.