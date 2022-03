Deuxième tour des élections vaudoises – La droite repart en bloc, la gauche reprend les mêmes, plus de petits partis 

Deuxième tour des élections vaudoises : La droite repart en bloc, la gauche reprend les mêmes, sans les petits partis

Après les résultats du premier tour, les partis décidaient, lundi soir, qui lancer dans la course au deuxième tour.

On prend les mêmes et on recommence: pour les deux grandes alliances partisanes vaudoises, c’est la stratégie en vue du second tour des élections qui aura lieu le 10 avril. Grisée par son succès au Parlement ce dimanche, la droite qui a déjà placé Christelle Luisier hors de la mêlée – elle était la seule candidate élue au Conseil d’État après le premier tour – présentera les deux PLR restants, Isabelle Moret et Frédéric Borloz, ainsi que leurs deux alliés l’UDC Michaël Buffat et Valérie Dittli, la surprise de cette élection.