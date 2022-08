Politique: La droite resserre ses rangs et s’attaque au projet de gaz vaudois 

«Cette alliance n’est plus un outil électoral mais une réalité politique pour le canton. Et notre premier enjeu, c’est l’énergie», a asséné le patron du PLR vaudois Marc-Olivier Buffat, aux côtés de ses homologues UDC et du Centre, mardi devant le Grand conseil vaudois. Ensemble, ces trois partis disposent désormais d’une quasi-majorité au législatif et de quatre conseillers d’Etat, et comptent bien faire usage de cette force pour avancer sur des dossiers qui leur tiennent à cœur.