Election au Conseil d’Etat (GE): La droite retrouve une majorité, mais pas celle espérée

Au sortir du premier tour, il y a un mois, la droite unie caressait plus qu’un espoir; plutôt la conviction qu’elle pouvait à elle seule déloger la gauche et récupérer la majorité au Conseil d’Etat. Le Centre, le PLR, le MCG et l’UDC y allaient de leur objectif commun: leur grande alliance visait quatre sièges sur les sept de l’Exécutif. Et même cinq: certains espéraient une nette défaite de la gauche conjuguée à un échec de Celui-Dont-On-Ne-Devait-Pas-Prononcer-Le-Nom. Raté. Ce sera trois sièges au final, tandis que le Voldemort d’une droite à la recherche d’un souffle nouveau et débarrassée de ses scories du passé a été élu.