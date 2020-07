Vaud

La droite se fait éjecter de l’exécutif veveysan

Yvan Luccarini (chemise bordeau), le candidat élu de Decroissances-Alternatives réagit avec ses soutiens lors du second tour de l’élection complémentaire a la Municipalité de Vevey.

Le candidat de Décroissance-Alternatives a en obtenu 1994 voix (46,4%) contre 1891 (44,01%) pour le PLR Valentin Groslimond.

La droite perd l'unique siège qu'elle détenait à la Municipalité de Vevey (VD). Au second tour de l'élection communale complémentaire dimanche, le candidat du camp bourgeois Valentin Groslimond s'est fait devancer par le candidat de la gauche unie.

Participation de 33,07%

La population veveysanne votait pour renouveler un siège à son Exécutif, après la démission en début d'année du PLR Etienne Rivier. Ce scrutin s'est déroulé après deux ans de crise à la Municipalité et à neuf mois des élections communales dans tout le canton. Le nouvel élu siégera aux côtés de la Verte Elina Leimgruber et des deux Vevey Libre Jérôme Christen et Michel Agnant. Le socialiste Lionel Girardin, sous le coup d’une procédure judiciaire, est toujours suspendu.