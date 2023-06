La droite toujours en tête dans les sondages en Espagne

La déroute du Parti socialiste de Pedro Sánchez et de ses alliés de la gauche radicale aux municipales et régionales du 28 mai l’avait convaincu de jouer le tout pour le tout en convoquant des élections anticipées le 23 juillet, plutôt que d’attendre la fin normale de la législature en décembre.

Revirement

La future cheffe du gouvernement d’Estrémadure, María Guardiola, avait d’abord exclu tout accord avec Vox après qu’un responsable de ce parti eut nié l’existence de «la violence de genre», alors même que la lutte contre cette «violence machiste» est depuis près de 20 ans une cause nationale en Espagne. Mais elle a dû obéir aux instructions de la direction du PP et opérer un revirement total. Cette semaine, le PP a également souffert de ses relations difficiles avec Vox à propos d’un autre thème de société: la célébration dans toute l’Espagne de «la semaine des Fiertés».

Contradictions

La question pour le PP, mais aussi pour les socialistes, est de savoir si ces contradictions de plus en plus évidentes peuvent réduire suffisamment l’avance de la droite pour remettre en cause la victoire que lui prédisent toutes les enquêtes d’opinion.

Selon une moyenne de tous sondages les plus récents calculée par le quotidien El País, le PP est crédité d’environ 33% des voix, les socialistes de 26 ou 27%, Vox de 14% et Sumar (coalition de partis situés à la gauche des socialistes) de 13 à 14%. À ce stade, aucun sondage ne prédit que le PP peut, à lui seul, atteindre la majorité absolue de 176 sièges au Parlement. Ce qui devrait le contraindre à négocier un pacte de gouvernement avec Vox.

«Coup stratégique»

Dans l’entourage du Premier ministre, on souligne que le prochain gouvernement sera donc obligatoirement un gouvernement de coalition: soit entre les socialistes et Sumar, soit entre le PP et Vox. On se dit également persuadé que contrairement aux élections du 28 mai, il y aura le 23 juillet une mobilisation beaucoup plus forte de l’électorat de gauche, en raison du risque de voir l’extrême droite entrer au gouvernement.