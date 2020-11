Coronavirus : La droite vaudoise veut un fonds pour soutenir l’économie

Trois partis demandent au gouvernement de réagir rapidement et d’étudier la création d’un fonds de soutien afin de compléter le dispositif fédéral.

Après une conférence de presse mardi en fin de journée, le Conseil d’Etat annoncera jeudi sà 9h30 on plan de mesures.

Le PLR, l’UDC et les Vert’libéraux s’inquiètent de l’impact de la deuxième vague sur l’économie vaudoise. Ils demandent au canton de réagir rapidement et d’étudier la création d’un fonds de soutien. Le Conseil d’Etat annoncera jeudi son plan de mesures.

«Nombre d’entreprises peinent à boucler une année 2020 très difficile et manquent déjà de liquidités. On peut imaginer des scénarii encore pire pour 2021 avec des pertes d’emploi et des cessations d’activités», écrivent mercredi les trois partis.