Infrastructures - La droite veut faire payer une vignette de 20 francs aux cyclistes

Qui paie pour les autres?

La SonntagsZeitung a tenté l’épineux calcul de savoir qui sont les usagers les plus «subventionnés». Sur le total de ce que coûte le trafic cycliste (en comprenant par exemple les coûts induits par les accidents), environ 10% est payé par les pouvoirs publics (infrastructures notamment). Un voyageur en transports publics ne paie lui que 45% en moyenne de ce que coûte la prestation. Chez les automobilistes, c’est plus compliqué. Taxes et impôts font qu’ils couvrent l’entier des coûts des infrastructures et des accidents. Par contre, est exclu de ce calcul les coûts externes (dommages à l’environnement, coûts de la santé induits par la pollution et le bruit, etc). Selon des calculs de l’Office de la statistique, les automobilistes ne paient que 14% des coûts qu’ils occasionnent pour la santé publique.