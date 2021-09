Genève : La droite veut limiter les embauches à l’Etat

Le PLR et le PDC ont lancé une initiative pour que l’Etat ne puisse engager en cas de budget déficitaire.

«Pour une gestion durable de la fonction publique». C’est le titre de l’initiative populaire que vont lancer ces prochaines jours par le PLR et le PDC genevois. Son but: interdire au Conseil d’Etat d’engager du personnel si le budget est déficitaire. Pour faire face aux besoins, il s’agirait de réallouer les moyens existants, d’après les initiants, cités dans «Le Temps» . Ils estiment qu’un juriste pourrait, par exemple, être au service de plusieurs départements, plutôt que l’administration emploie deux personnes.

Pour justifier leur initiative, les deux partis relèvent que le nombre de fonctionnaires a davantage crû que le nombre d’habitants. Soit une hausse de 17% des équivalents plein temps (ETP) en un peu plus de 20 ans, alors que la population ne gonflait que de 9% durant la même période. Selon eux, cette augmentation s’est par ailleurs effectuée dans les domaines administratifs et techniques plutôt que sur le terrain. Ainsi, le nombre de policiers et d’enseignants n’aurait pas suffisamment augmenté. PLR et PDC vont encore s’adresser aux autres partis de la droite afin d’obtenir un soutien.