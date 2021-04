Les partis de droite (PLR, PDC, UDC) veulent réduire la proportion de logements sociaux dans l’immense quartier en devenir Praille-Acacias-Vernets (PAV). Pour ce faire, les trois formations viennent de déposer un projet de loi. Elles souhaitent que le PAV soit régi par les mêmes règles que toutes les autres zones de développement du canton: un tiers de logements d’utilité publique (LUP), un tiers de logements «libres» et un tiers de logements non subventionnés mais au loyer contrôlé par l’Etat durant dix ans. Le Grand Conseil avait arrêté ces proportions en août 2020, mais cet accord global ne s’applique pas au secteur PAV.

Antonio Hodgers réservé

La droite explique vouloir de la sorte préserver la mixité sociale, «clé d’une société apaisée». Les trois partis jugent par ailleurs que «la mixité sociale et la diversité des logements sont également nécessaires à l’équilibre de plans financiers qui permettent de garantir à la fois des aménagements naturels ambitieux et des équipements publics de qualité.» Le conseiller d’Etat Vert Antonio Hodgers, chargé de l’aménagement, a réagi dans la «Tribune de Genève», première à parler de ce projet de loi. L’élu ne le trouve «pas choquant», et considère que les arguments en faveur de la mixité «peuvent certainement s’entendre». En revanche, il rappelle le résultat des urnes de 2018, qui donne «une forte légitimité» à la répartition actuelle des catégories de logements. Une modification de celle-ci ne pourrait donc s’affranchir «d’un accord large et négocié.»