Vaud-Valais

La droite veut une Commission d'enquête sur l'hôpital de Rennaz

La droite vaudoise réclame la création d'une Commission d'enquête parlementaire (CEP) pour «faire toute la lumière» sur la «situation financière catastrophique» de l'hôpital Riviera-Chablais (HRC).

Le 12 mai dernier, les députés avaient accordé dans l'urgence une garantie d'emprunt complémentaire pour permettre à l'hôpital de payer les salaires de son personnel. Non sans émettre de vives critiques concernant la gouvernance et le management de l'HRC.

La droite de l'hémicycle a choisi d'aller un pas plus loin et de réclamer l'institution d'une CEP, un outil utilisé lorsque «des événements de grande portée l'exigent», précise la loi. Dans les faits rarement employé, la dernière fois en 2003 lors de l'affaire dite de la débâcle de la Banque cantonale vaudoise (BCV).

Les partis PLR, UDC et Vert'libéraux déposeront mardi leur requête devant le Grand Conseil vaudois.

Analyse détaillée

Une analyse détaillée quant aux aspects financiers et de gouvernance s'avère inévitable, écrit lundi le PLR dans un communiqué. La CEP devra aussi examiner les coûts de construction et la façon dont les différents organes de surveillance du Grand Conseil ont «pu être désinformés de la situation réelle».

L'UDC, pour sa part, exige des éclaircissements sur la «gestion calamiteuse» de l'hôpital et met en cause la «direction socialiste» du Département vaudois de la santé et de l'action sociale (DSAS), dirigé par Pierre-Yves Maillard puis Rebecca Ruiz depuis mai 2019.