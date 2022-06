Écriture inclusive: La droite vote l’interdiction du point médian, ce «péril mortel»

Cachez ce point que ces élu·e·s ne veulent pas voir

Et quel type de langage épicène hérisse le poil du Valaisan? La Chancellerie note que cela fait vingt ans qu’elle a rédigé un «Guide de formulation non sexiste». On y trouvait déjà des recommandations de plus en plus fréquemment suivies de nos jours: écrire «le personnel» au lieu de «les employés»; utiliser le doublet «les citoyennes et les citoyens» plutôt que le masculin par défaut; préférer des formes neutres comme «quiconque» à la place de «ceux qui», etc.