Italie : La drôle de chute de Zendaya

En se dépêchant pour entrer dans un restaurant, l’actrice a glissé et a bien failli se retrouver les quatre fers en l’air.

Sur les images, postées sur les réseaux sociaux, on peut voir celle qui a été très protégée par sa famille sortir d’un van et se diriger en trottinant vers l’entrée du bâtiment. Tout se passe bien jusqu’à ce la star glisse et évite de peu une lourde chute. Heureusement pour Zendaya, ses trois gardes du corps la rattrapent de justesse et la relèvent.