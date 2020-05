Florence Pugh

La drôle de découverte de son chien

La boule de poils adoptée par Florence Pugh et Zach Braff a trouvé un étrange objet en creusant dans le jardin du couple.

«L’autre soir, Billie a couru dans le jardin. Elle est allée dans les haies et a creusé pendant super longtemps. On n’arrêtait pas de l’appeler. Quand elle est revenue, elle avait un énorme vibro boueux dans la gueule. On était choqué. Elle était tellement fière», s’est souvenue la jeune femme dans l’émission «Table Manners with Jessie Ware». Florence et Zach ont essayé de prendre la trouvaille du chien, mais la tâche était rendue difficile, tant ils riaient.