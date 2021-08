Tennis : La drôle de soirée d’Andy Murray

Nick Kyrgios (genou) s’est retiré du tournoi ATP 250 de Winston-Salem juste avant le début de son match qui devait l’opposer à Andy Murray, vainqueur peu après du «lucky loser» Noah Rubin.

Andy Murray an action face à Noah Rubin.

Nick Kyrgios, 26 ans et 81e joueur mondial, a indiqué qu’il souffrait depuis quelque temps d’une douleur au genou et préférait se reposer et se rétablir en prévision de l’US Open plutôt que d’aggraver sa blessure lors d’un tournoi de préparation.