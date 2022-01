Décisions du Conseil fédéral – La durée de l’isolement et de la quarantaine réduite à cinq jours

Des annonces qui font réagir

Les annonces du Conseil fédéral font réagir et les avis divergent. Le Centre salue la réduction de la durée des quarantaines, «une solution pragmatique qui correspond aux enjeux de la situation actuelle», déclare son vice-président, Charles Juillard. À l’inverse, l’UDC affirme dans un communiqué de presse que «les obligations d’isolation et de mise en quarantaine n’ont plus aucun sens et doivent être abolies».