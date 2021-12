A Berne, la durée d’un an du certificat pourrait être remise en question

Vous avez eu votre deuxième dose le 25 juillet et, sur votre certificat, il est écrit «Validité en Suisse jusqu’au 25 juillet 2022». C’est le cas pour des millions de personnes vaccinées dans le pays: la double dose est assortie d’une année de validité. Cela va-t-il durer alors que la protection contre le virus faiblit après six mois? Au Conseil national, la question a déjà été posée lundi dernier. Et elle sera reposée ce lundi après-midi.

Toujours un an, mais…

Barbara Steinemann (UDC/ZH) et Martina Bircher (UDC/AG) constatent qu’en Autriche ou en Allemagne, la durée du certificat a été soudainement réduite, à cause de la transmissibilité du virus par les vaccinés. Lundi dernier, Alain Berset avait eu cette réponse: «En Suisse, la durée de validité est toujours d’un an». Mais d’ajouter que le Conseil fédéral se réservait «le droit de revenir sur des décisions déjà prises, si de nouvelles informations deviennent disponibles. Cette flexibilité est attendue de la population car elle est le préalable à une gestion efficace des crises». Il sera intéressant d’entendre la nouvelle réponse du Conseil fédéral, alors que la recommandation de faire une troisième dose après six mois se fait de plus en plus pressante.