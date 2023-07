Vrais jumeaux: La durée d’une activité physique impacte-t-elle son efficacité?

Quand Ross et Hugo Turner ne sont pas en train de traverser la calotte glaciaire du Groenland ou de parcourir plus de 4000 kilomètres à la rame sur l’océan Atlantique, ils se soumettent à des expériences. Dernièrement, ils ont tenté de répondre à la question de savoir si la durée d’une séance d’entraînement sportif influait sur son résultat sur le corps.

Étant donné qu’ils sont de vrais jumeaux et donc identiques sur le plan génétique, qu’ils ont le même régime alimentaire au quotidien et qu’ils mènent un style de vie similaire, les frères Turner se prêtent parfaitement à ce genre d’expérience: alors que Ross s’est soumis à des séances de sport quotidiennes de 40 minutes pendant trois mois, son frère Hugo s’est entraîné deux fois moins longtemps.

Le déroulement d’une séance

Lors de chaque séance, les jumeaux s’adonnaient ensemble, à un entraînement de 20 minutes qui était composé de quatre exercices et d’haltérophilie. Une fois que Hugo avait terminé sa séance, Ross reprenait tout depuis le début. En général, ils s’entraînaient deux à trois jours d’affilée, avant de s’octroyer un jour de pause. Au terme de l’expérience, ils ont comparé leur masse musculaire, leur endurance, leur poids et leur morphologie.

Le résultat

Alors, vous voyez une grande différence? Non? Et pour cause: tant la carrure que la force et l’endurance se sont améliorées de la même manière ou presque chez les deux jumeaux.