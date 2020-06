Du camp de réfugiés à star

Le fabuleux destin d’Alphonso Davies

La jeune Canadien, qui brille avec le Bayern Munich, était né dans un camp insalubre au Ghana.

A 10 ans, il changeait les couches de sa soeur

La vie est rude pour les nouveaux venus: «Après les entraînements, il rentrait directement chez lui changer les couches de son frère et de sa soeur, à dix ans, parce que ses parents bossaient et n'avaient pas les moyens de se payer une baby-sitter», se rappelle son premier entraîneur, Nick Huoseh, devenu son agent.

Le football va bouleverser sa vie. Surdoué, Alphonso est rapidement repéré par le grand club de Vancouver, les Whitecaps, qui évoluent dans le championnat professionnel de MLS. Sa mère, inquiète de le voir mal tourner, hésite à le laisser partir. Elle finit par céder, mais non sans lui avoir arraché une promesse solennelle: «J'ai promis d'être un good boy (un bon garçon), raconte-t-il, de toujours garder les pieds sur terre et de ne jamais oublier d'où je viens.»

Il joue avec son idole d’enfance

A Vancouver, il brille par sa précocité: plus jeune joueur professionnel du Canada à 15 ans, plus jeune international de l'histoire de son pays à 16 ans. Le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, qui parcourt le monde à la recherche de perles rares, flaire la bonne opération.

Davies est recruté fin 2018 pour 11,5 millions d'euros. Et se retrouve à 18 ans à l'entraînement avec des stars qu'il voyait à la télévision, dont Arjen Robben, son idole d'enfance et celle de son père: «C'était un honneur immense, se souvient-il, de pouvoir d'un seul coup jouer avec lui.»

Deux ans plus tard, la valeur de Davies est estimée à 45 millions. «Et on ne peut plus imaginer l'équipe sans lui», constate Salihamidzic. Son éclosion remonte à l'automne dernier, lorsque le coach Hansi Flick a eu l'idée de génie de transformer cet ailier gaucher en défenseur latéral. «Il est pour nous une assurance vie, grâce à sa vitesse, dit l'entraîneur, défensivement il est solide, et offensivement il prend de plus en plus de responsabilités.»