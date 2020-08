Des cadres de fenêtre comme des cases de BD. La façade du Musée du Léman, à Nyon, affiche désormais des dessins d’Exem, connu pour ses bandes dessinées, affiches, dessins de presse et illustrations en tout genre. Le Genevois a réalisé des portraits de seize personnalités dont la vie et l’œuvre sont liées au Léman, qu’on peut retrouver sur quatre fenêtres du bâtiment.

Parmi les célébrités croquées, on peut découvrir l’écrivain et philosophe Jean-Jacques Rousseau, l’écrivain Charles Ferdinand Ramuz, le dessinateur Rodolphe Töpffer, l’auteur de Tintin Hergé, le peintre Gustave Courbet, les savants et aventuriers Auguste et Jacques Piccard, l’impératrice Sissi ou même le guitariste de Deep Purple («Smoke On The Water»), Ritchie Blackmore. Une fresque qui réunit toutes ces personnalités orne également le mur d’une salle d’exposition du musée.