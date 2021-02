Depuis l’inauguration du Palais du Parlement, en 1902, aucune œuvre artistique n’orne le triangle bien visible situé sur le tympan du fronton supérieur de la façade nord. Des esquisses et des lettres de l’architecte Hans Wilhelm Auer (1847-1906) attestent pourtant qu’une installation y était prévue. D’autres projets visant à décorer cette surface n’ont pas non plus abouti.