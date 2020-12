Les détails des atrocités commises durant des décennies dans le hockey junior canadien font froid dans le dos et remontent l’estomac. Il est question de bizutages extrêmes dépassant l’entendement. L’histoire terrible de jeunes adolescents harcelés, maltraités, violentés par d’autres adolescents en toute impunité pendant des années dans des vestiaires de hockey canadiens. Ces faits sordides avaient déjà été dénoncés, notamment par l’ancien joueur de NHL Dan Carcillo en juin dernier.

Des «rites de passage» sordides, dégoûtants et affreux subis par les «rookies» (les joueurs de première année), des sévices indélibiles infligés par les «vétérans» des équipes juniors, parfois avec le consentement de coaches complices ou qui, en tout cas, fermaient les yeux sur des pratiques répandues à grande échelle dans le hockey junior canadien.

Une douzaine d’ex joueurs victimes de ces sévices vient de témoigner et de remplir une déclaration sous serment devant un tribunal de Toronto, dans la province de l’Ontario. Dans ses colonnes, le site de TSN détaille les faits qui se sont produits pendant des années dans des vestiaires, dans les douches, mais aussi dans les bus des équipes.

Des témoignagnes affligeants de joueurs sodomisés avec des cannes de hockey enduites de crème chauffantes. Des rookies forcés d’avoir des relations sexuelles avec des prostituées ou à se masturber devant leurs «coéquipiers». Des jeunes entassés, nus, dans les WC exigus du car de l’équipe. Des jeunes dont les parties génitales furent recouvertes de toile isolante, ou encore mis à nu, attachés à une chaise et abandonné au milieu de la patinoire la nuit, parfois pendant plus d’une heure. La liste des innombrables sévices est encore longue, et tous les détails ont désormais été déposés sous serment devant le tribunal ontarien.