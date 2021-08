Afghanistan : La facile victoire des talibans écorne l’image de l’Amérique

Au terme de 20 ans de présence en Afghanistan, la plus longue guerre menée par les États-Unis s’achève par une victoire spectaculaire des talibans qui ternira durablement l’image de la première puissance mondiale.

L’effondrement dimanche du gouvernement afghan et de son armée financée par Washington, la fuite à l’étranger du président Ashraf Ghani, le ballet des hélicoptères pour évacuer le personnel de l’ambassade américaine: ces faits historiques risquent de peser nettement plus lourds que les assurances du gouvernement Biden sur une mission «réussie».

Avec les talibans de nouveau au pouvoir et à moins d’un mois de l’anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, on peut s’attendre à ce que la question du «pourquoi?» soit de nouveau posée avec force: pourquoi ces près de 2500 vies américaines perdues? Pourquoi cette facture dépassant 2000 milliards de dollars?

Certains s’inquiètent déjà, à l’instar de l’élue républicaine Liz Cheney, que la débâcle ne vienne saper l’action de Washington sur certains théâtres à l’étranger, les États-Unis n’inspirant plus la même crainte à leurs adversaires. «C’est inexcusable. C’est catastrophique. Et cela est porteur de conséquences pas seulement pour l’Afghanistan, pas seulement pour la guerre contre le terrorisme, mais de façon globale pour le rôle de l’Amérique dans le monde», a estimé dimanche Liz Cheney. La déroute américaine signifie «que les rivaux de l’Amérique savent qu’ils peuvent nous menacer, et nos alliés s’interrogent ce matin sur le fait de savoir s’ils peuvent compter sur nous pour quoi que ce soit», a déploré la parlementaire.