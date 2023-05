La facture des abos Sunrise va augmenter de 4% dès juillet

Sursis chez Salt et Swisscom

Swisscom a aussi modifié ses conditions pour pouvoir augmenter unilatéralement ses tarifs dès le mois de juin 2023, mais cette hausse n’a pas encore été appliquée. «Aucune adaptation générale n'est prévue à court terme. Nous observons toutefois le marché, mais aucune décision n'a encore été prise», dit Alicia Richon, porte-parole de Swisscom. Salt confirme avoir aussi adapté ses conditions, et ce depuis octobre 2022. «Cette clause, non encore appliquée, est une mesure préventive pour faire face à l'inflation, écrit le service de presse de Salt. Nous allons à présent évaluer cette situation plus en détail et prendre une décision».