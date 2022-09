Saint-Prex (VD) : La facture d’électricité de la commune va passer de 70’000 francs à 1,3 mio

Les autorités de Saint-Prex déplorent un marché de l’énergie qui ne fonctionne plus (photo prétexte).

Que le prix de l’électricité va augmenter, ce n’est plus une surprise. Mais pour certaines localités, l’augmentation sera astronomique, à commencer par Saint-Prex (VD). Là où d’ordinaire la facture s’élevait à quelque 70’000 francs, la commune s’apprête à devoir débourser 1,3 million de francs (+1757%). Outrées, les autorités locales ont décidé de porter plainte auprès de la Commission de la concurrence.

«Cette augmentation est hors de toute proportion et profite aux prestataires d’énergie. Les habitants de la commune n’ont pas à en payer le prix», a commenté Jan von Overbeck, municipal en charge de l’énergie, mercredi à la RTS . Confiante qu’un accord pourra être trouvé, la Municipalité n’envisage pas, pour l’heure, de monter les impôts.

Dysfonctionnement du marché

Pour expliquer cette augmentation sans précédent, le municipal évoque un dysfonctionnement du marché. En effet, les grands consommateurs (+ de 100’000 kWh par an) ont la possibilité de choisir librement leur fournisseur d’électricité, pour faire jouer la concurrence. «Je suis favorable à un marché libre, mais il faut avoir un marché qui fonctionne. Or, ce n’est actuellement plus le cas», considère Jan von Overbeck.