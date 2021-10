Suisse romande – La facture pour l’élimination des poubelles varie du simple au triple

Pour faire des économies sur les taxes poubelle, mieux vaut vivre à Perles (BE) qu’à Buchillon (VD), révèle une enquête de «À Bon Entendeur». Dans la commune bernoise, le cumul de la taxe de base et de la taxe au sac pour une famille de quatre personnes, avec un enfant majeur et un mineur, se monte à 237 francs par an – pour un total de 104 sacs de 35 litres. Dans la petite ville vaudoise, en revanche, la facture avoisine les 603 francs pour le même ménage produisant la même quantité de déchets.