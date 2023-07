La facture est salée pour les outils d’IA de Microsoft

Dévoilé en mars dernier, Copilot permet par exemple de créer une présentation Powerpoint complète à l’aide de simples invites de texte. «En fondant les réponses sur des données professionnelles telles que vos documents, e-mails, calendrier, chats, réunions et contacts, et en les combinant avec votre contexte de travail, les e-mails que vous avez échangés sur un sujet, les conversations tenues les semaines précédentes, Copilot fournit des réponses plus riches, plus pertinentes et plus exploitables à vos questions», a assuré le géant de Redmond lors de sa conférence annuelle Microsoft Insider.