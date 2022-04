Pandémie : La faible mortalité chinoise interpelle les experts

Des spécialistes s’interrogent sur le cas de la Chine, dont la mortalité très basse par rapport aux autres pays a de quoi surprendre.

Moins de 200 décès pour plus d’un demi-million de cas positifs: en dépit d’une flambée épidémique à Shanghai qui a conduit au confinement de la plus grande ville de Chine , la faible mortalité dans la métropole laisse pantois certains spécialistes. Comment la Chine comptabilise-t-elle ses victimes du Covid?

Une mortalité qui interpelle

Shanghai, la ville la plus durement touchée en Chine par la souche Omicron, enregistre un taux de mortalité de 0,036%, soit 36 décès pour 100’000 cas positifs depuis le 1er mars. Un taux étonnamment moins élevé que d’autres pays pourtant donnés en exemple dans la gestion de la pandémie, à l’image de la Nouvelle-Zélande (0,07%).

Pour mettre les choses en perspective, si Shanghai était vraiment aussi performante que ce pays, la métropole aurait dû annoncer «plus de 300 morts» et non 190, indique avec scepticisme l’épidémiologiste Michael Baker, de l’Université d’Otago en Nouvelle-Zélande. La faible mortalité interpelle, d’autant que les taux de vaccination sont faibles chez les plus âgés, particulièrement vulnérables.