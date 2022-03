Tourisme – La faillite de STA Travel laisse encore des Romands sur le carreau

En lieu et place de vacances, de l’argent perdu: voilà le bilan pour Maxime, Fribourgeois de 25 ans, qui se bat depuis des mois pour récupérer le prix de son voyage prévu aux Etats-Unis en mai 2020, puis annulé. Son créditeur: l’agence STA Travel, qui a depuis fait faillite .

Maxime n’est pas seul dans cette situation: le Fonds de garantie de la branche suisse du voyage a reçu plus de 1000 demandes de remboursement liées à cette faillite, pour un montant de 2,8 millions de francs, et n’entre que partiellement en matière. Une association pour jeunes défavorisés, qui avait travaillé dur pour se payer un voyage, a même dû se battre pour récupérer une partie de son argent.

Le piège des bons

«Une majorité des demandes concernaient des voyages annulés plusieurs mois avant la faillite, en raison de la pandémie, et qui auraient donc dû être remboursés depuis longtemps par STA elle-même», précise Marco Amos, responsable du Fonds de garantie de la branche suisse du voyage. Le Fonds explique par ailleurs son refus par les règles qui le régissent, dictées par la loi sur les voyages à forfait, qui précise notamment que les bons ne sont pas couverts.

Sauf que de nombreux clients avaient bien demandé un remboursement à STA, qui a refusé, évoquant sa politique de s’en tenir à des crédits. Or dans ce cas, «l’agence n’avait pas le droit de le leur refuser et ils se seraient retrouvés dans une position bien plus confortable à l’heure actuelle», analyse Marine Stücklin, responsable droit à la Fédération romande des consommateurs (FRC).