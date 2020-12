Les ex-employés du quatre étoiles Atrium Airport manifestent devant le bâtiment flambant neuf de l’hôtel situé dans la zone industrielle de Meyrin Satigny, inauguré en février et aujourd’hui en faillite. 20 Minutes / jef

«Ça a été un vrai choc. Je me retrouve sans aucun revenu, j’ai deux enfants, je vais devoir faire un crédit pour manger», témoigne un homme. «J’ai une petite fille de deux ans. Je ne peux pas lui acheter de cadeau de Noël. Je n’ai pas pu payer mon loyer. Et eux, ils vont passer un bon Noël. J’attends juste un peu d’humanité», expose une de ses collègues. Ils étaient une quinzaine d’employés de l’hôtel Atrium, dans la Zimeysa, à manifester ce lundi devant le bâtiment flambant neuf mais entièrement vide. L’établissement, un 4 étoiles de 159 chambres orienté tourisme de congrès et inauguré en grande pompe en février, a mis la clé sous la porte début novembre, laminé par la crise du covid.

Un cousin de l’Aquatis Hôtel

Les 33 employés de cet hôtel appartenant au groupe Boas, qui possède notamment l’Aquatis Hôtel à Lausanne et le Grand Hôtel et centre thermal d’Yverdon-les-Bains (VD), ont été avertis le 3 novembre qu’une procédure de licenciement collectif était activée «dans le respect du délai de congé contractuel d’un mois soit pour le 31 décembre 2020.» Ils pensaient donc qu’ils seraient payés en novembre et décembre, et qu’ils percevraient leur treizième salaire. «Le PDG du groupe nous a assurés que nous n’avions pas d’inquiétude à avoir.» Mais le 30 novembre, jour de paie, c’est la douche froide. Leur employeur leur écrit que «à ce jour, les trésoreries ne nous permettent pas de verser dans les délais vos salaire de ce mois.» Atrium s’est dorénavant placé en faillite.

«C’est une question morale»

«Nous comprenons bien sûr la situation de l’hôtellerie, mais pas la façon de faire, se désole un collaborateur. Avertis à la dernière minute, nous n’avons pas pu nous inscrire au chômage dès novembre. La faillite nous empêchera de percevoir notre treizième salaire. Au mieux, nous aurons une rentrée d’argent à la mi-janvier.» Le syndicat Unia, qui représente le personnel, fustige lui aussi la manière, mais aussi la maison mère Boas, classée 3e meilleur employeur romand dans la catégorie hôtellerie en septembre 2020 par le magazine Bilan. «Le groupe a indiqué le 4 décembre aux employés qu’il n’était pas en mesure d’assurer quoi que ce soit. Etant en faillite, l’hôtel ne peut plus être tenu responsable, nous ne pouvons plus nous adresser qu’à Boas. C’est une question morale. Nous attendons un geste de sa part», réclame Camila Aros, secrétaire syndicale.

Créanciers intraitables