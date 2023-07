La faim dans le monde n’est pas près de toucher à sa fin

Après sept années de hausse, le nombre de personnes souffrant de la faim s’est stabilisé dans le monde en 2022, signe de «modestes progrès» qui ne seront toutefois pas suffisants pour atteindre l’objectif d’éliminer la faim en 2030, ont prévenu mercredi cinq agences de l’ONU. Environ 735 millions de personnes ont souffert d’une sous-alimentation chronique l’an dernier, soit près de 9,2% de la population mondiale, ont indiqué dans un rapport conjoint l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Fonds international pour le développement de l’agriculture (Fida), l’Unicef, le Programme alimentaire mondial et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ce chiffre, qui progressait depuis 2015, se stabilise et amorce même un léger recul, avec 3,8 millions de personnes en moins comparé à 2021. «L’heure n’est pas à l’autosatisfaction cependant, car la faim continue d’augmenter en Afrique», où une personne sur cinq est actuellement touchée, en Asie occidentale et dans les Caraïbes, ont souligné les agences.

Depuis 2019, ces crises majeures ont plongé 122 millions de personnes supplémentaires dans la faim, selon l’ONU, affectant particulièrement les femmes et les habitants des zones rurales. La reprise économique post-pandémie a permis d’améliorer la situation, «mais il ne fait aucun doute que les modestes progrès réalisés ont été compromis par la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, amplifiée par la guerre en Ukraine». «Si nous ne redoublons pas d’efforts, notre objectif d’éradiquer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition sous toutes leurs formes d’ici à 2030 restera hors de portée», ont alerté les organisations.